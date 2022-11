Saiba quem são as vítimas do acidente de avião da FAB

(crédito: Redes sociais/ reprodução) – As duas vítimas do acidente com o avião T-25 da Força Aérea Brasileira (FAB), que caiu na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, foram identificadas. Estavam na aeronave o cadete Sérgio Branquinho Junior, de 22 anos, e o capitão Rodrigo Alves da Silva. Os dois eram amigos.

Os militares faziam um voo de instrução quando o acidente aconteceu. O avião foi localizado em uma área de mata de Canelinha, com os dois corpos carbonizados.

Sérgio estava no quarto ano da Academia da Força Aérea e era de Ribeirão Preto, São Paulo. A Prefeitura da cidade lamentou a morte do militar, que era filho de um servidor da casa. “Com profundo pesar que recebemos hoje a notícia do falecimento do filho do engenheiro Sérgio Branquinho, Sérgio Branquinho Junior. Funcionário há quase 30 anos da prefeitura, Sérgio se orgulhava do filho, que cursava o quarto ano na AFA – Academia da Força Aérea Brasileira e estava próximo da formatura”, diz.

Já Rodrigo era de Japeri, Rio de Janeiro. A prefeitura da cidade também emitiu nota de pesar. “Com imenso pesar que recebo a notícia do falecimento do Capitão Rodrigo Alves da Silva, da Força Aérea Brasileira. Capitão Rodrigo era filho de nossa cidade, foi aluno da E.M. Ary Schiavo e grande orgulho para sua família e amigos de Japeri. Infelizmente o avião da força aérea que ele pilotava em companhia de outro militar, desapareceu na tarde de ontem em Santa Catarina. O avião foi localizado na tarde de hoje e foram confirmadas as duas mortes. Meus profundos sentimentos a família e amigos do Capitão Rodrigo neste momento tão triste!”, afirmou.

A FAB também emitiu nota de pesar pelos dois militares e disse que investigará o que provocou o acidente. “O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente”, diz a nota.

A aeronave fazia um voo de treinamento de Pirassununga, em São Paulo, com destino a Florianópolis, quando desapareceu na tarde de sexta-feira (4/11). O avião foi localizado neste sábado (5/11).

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/11/2022/07:05:53

