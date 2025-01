Brasileiros usam a internet principalmente para compras e entretenimento

Foto: Pexels | A internet foi lançada na década de 60 nos Estados Unidos. Desde então, a rede mundial de computadores evoluiu de maneira impressionante, tornando-se parte intrínseca da vida de muitas pessoas. Hoje em dia, é difícil imaginar alguém que não esteja conectado, não é mesmo?

Ao longo deste texto, será abordado o uso crescente da internet pelos brasileiros, principalmente para compras online e entretenimento.

Compras on-line

Para algumas pessoas, realizar compras — seja de produtos ou serviços — pela internet era, anteriormente, impensável. Isso porque elas tinham um certo receio e temor de sofrer algum tipo de golpe e acabar sendo lesadas. Com o tempo, este pensamento, por parte de alguns internautas, vem mudando.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Akamai — empresa norte-americana especializada em serviços de internet —, 74% dos brasileiros fazem compras on-line mensalmente. O estudo ouviu 900 pessoas.

O levantamento mostrou também que 6% das pessoas compram todos os dias, 20% semanalmente e 17% mais de uma vez na semana. Já a quantidade de brasileiros que não compram online em momento algum representa apenas 2% dos entrevistados.

A praticidade de comprar diretamente de casa, sentado no sofá, e os preços mais baixos em relação às lojas físicas são os principais fatores que fazem muitas pessoas optarem pelas compras no mundo digital.

Hoje em dia, é possível fazer praticamente tudo pela internet, desde compras em supermercados até a realização de cursos e workshops. Todo tipo de produto pode ser adquirido online.

Mundo do entretenimento

O advento da internet não apenas contribuiu para o crescimento das compras online no Brasil, mas também para o aumento significativo do consumo de entretenimento. O brasileiro tem incorporado essa nova cultura à sua forma de se divertir.

O relatório “O que atrai os brasileiros?”, elaborado pela Comscore — empresa de análise de internet —, mostra que 98% dos internautas do país consomem entretenimento, incluindo streamings de música, filmes e séries.

Também tem se tornado comum assistir a eventos esportivos diretamente na internet, deixando a tradicional televisão de lado. As plataformas de streaming geralmente oferecem maior flexibilidade, além de permitir a interação nas redes sociais.

Outra ótima maneira de aproveitar o entretenimento online são as plataformas de cassino, onde é possível se divertir de diversas formas, como, por exemplo, ao jogar Mines, um crash game inspirado no tradicional campo minado. O objetivo do jogo é acionar todas as casas do tabuleiro sem ativar as bombas e minas.

Internet do futuro

De acordo com especialistas, a internet ainda passará por muitas mudanças no futuro, sendo uma dessas transformações o metaverso. As tecnologias se tornam cada vez mais imersivas, permitindo, por exemplo, que as pessoas “experimentem” roupas, maquiagens e outros produtos, tudo sem sair do conforto do seu lar.

No mundo do entretenimento, o metaverso já existe. Por meio do uso de óculos de realidade virtual, é possível se “teletransportar” para outro lugar, jogar diversos tipos de games, assistir a filmes com uma nova perspectiva e muito mais.

Com o passar do tempo, as pessoas serão naturalmente levadas a se adaptar às novas realidades impostas pelo mercado. A internet está passando por mudanças impactantes, oferecendo novas oportunidades que certamente irão contribuir positivamente para o dia a dia das pessoas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/16:32:32

