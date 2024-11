Fechamento do Bradesco sobrecarrega Banco do Brasil em São Domingos do Araguaia | PA

Foto: Reprodução | A decisão do Bradesco de fechar a agência 6139 em São Domingos do Araguaia faz parte de uma estratégia nacional de redução de custos e adaptação ao crescente uso de canais digitais.

O encerramento das atividades da agência do Bradesco em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará, localizada na Avenida Jarbas Passarinho, 225, resultou em uma sobrecarga significativa na agência local do Banco do Brasil. Com a transferência dos benefícios do INSS dos aposentados para o Banco do Brasil, a instituição enfrentou filas extensas nesta sexta-feira, 29 de novembro de 2024, evidenciando a falta de estrutura para atender ao aumento repentino da demanda.

A decisão do Bradesco de fechar a agência 6139 em São Domingos do Araguaia faz parte de uma estratégia nacional de redução de custos e adaptação ao crescente uso de canais digitais. Entre o último trimestre de 2019 e o último trimestre de 2023, o banco encerrou 1.783 agências e 703 postos de atendimento bancário em todo o país. Essa tendência tem gerado preocupações entre clientes, especialmente aposentados que dependem do atendimento presencial para receber seus benefícios.

A transferência dos beneficiários do INSS para o Banco do Brasil, sem o devido planejamento para absorver a nova demanda, resultou em longas filas e espera prolongada para os usuários. A situação destaca a necessidade de uma coordenação mais eficaz entre as instituições financeiras e os órgãos responsáveis pela gestão dos benefícios sociais, visando minimizar os impactos negativos para a população.

A comunidade de São Domingos do Araguaia aguarda medidas que possam melhorar o atendimento e reduzir os transtornos causados pelo fechamento da agência do Bradesco e a consequente sobrecarga do Banco do Brasil.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/13:59:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...