Fernando Prass exalta torcida do Palmeiras após vitória na Libertadores: “Nosso maior trunfo”

Goleiro foi um dos destaques da partida no Allianz Parque e ajudou a garantir o Verdão com a melhor campanha da fase de grupos da competição.

O Palmeiras garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Conmebol Libertadores ao derrotar o Junior Barranquilla por 3 a 1, nesta quarta-feira (16 de maio), no Allianz Parque. Um dos maiores responsáveis pela vitória contra o time colombiano, Fernando Prass fez questão de exaltar a torcida alviverde.

Apesar da impaciência de parte da torcida, que protestou antes da bola rolar, o camisa 1 palmeirense elogiou os palmeirenses. “Em 2014, no ano do centenário, o time com uma dificuldade técnica absurda, e a torcida… Certeza que a gente não teve um resultado pior por causa da torcida. A gente jogando em casa, perdendo, empatando e a torcida não vaiava. E assim foram todos os anos. A gente sabe que tem que ter um pouquinho de compreensão nossa, acho que é uma troca, um pouquinho de compreensão deles, por que as vezes as coisas não correm como a gente quer e como eles querem. Mas eu tenho certeza, e isso já foi provado aqui dentro, que nosso maior trunfo é nosso estádio. E o estádio só é o trunfo por causa da torcida”, exaltou o camisa 1 do Verdão.

O clube paulista terminou a participação no Grupo 8 da Libertadores na liderança, com 16 pontos. Com a vitória sobre os colombianos, os brasileiros ajudaram o Boca Juniors também garantir vaga nas oitavas de final, ficando em segundo lugar, com nove pontos.

Por: FOX SPORTS

