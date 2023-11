Ferreira marca no fim, Grêmio supera Coritiba e alcança terceira vitória consecutiva no Brasileirão

Em compromisso válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Coritiba na noite desta quarta-feira. Mesmo jogando fora de casa, o Tricolor Gaúcho conseguiu sair com a vitória por 2 a 1 do Couto Pereira. Villasanti e Ferreira marcaram para os visitantes, enquanto Robson fez para os donos da casa.

Com o triunfo em Curitiba, o Grêmio chegou a três vitórias consecutivas na competição e chegou aos 53 pontos. Como o Palmeiras está perdendo para o Botafogo e o Flamengo para o Santos, o time de Porto Alegre ocupou a vice-liderança do torneio nacional. Caso os resultados se mantenham, o clube comandado por Renato Gaúcho pode terminar a rodada na segunda posição.

Já o Coritiba fica com seus 23 pontos e mantém sua posição – figura na vice-lanterna do Brasileirão e volta a ser derrotado após a vitória sobre o Internacional na última rodada.

Sem tempo para pensar em descanso, os times já entram em campo novamente neste fim de semana. Neste domingo, novamente no Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o Goiás, às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 32ª rodada.

Já o Grêmio visita o Bahia, neste sábado, para continuar com a sequência de vitórias no Brasileirão. Em duelo de tricolores, o time de Porto Alegre recebe o Bahia, às 19h30, na Arena do Grêmio.

O jogo mal havia começado, porém a primeira chegada perigosa do Coritiba aconteceu com 33 segundos. A defesa do Grêmio foi afastar a bola e ela rebateu em Robson. No ataque do time mandante, a bola sobrou nos pés de Garcez, que ficou cara a cara com Gabriel Grando, mas desperdiçou.

Aos 26 minutos, depois de passar a dominar o confronto, a equipe de Porto Alegre abriu o marcador. Villasanti roubou a bola de Willian Farias e tocou para Galdino. O atacante devolveu para o volante, que apareceu dentro da área e bateu na saída do goleiro Gabriel para fazer o primeiro gol do jogo.

Com 35 minutos, o Tricolor Gaúcho teve boa chance de ampliar o marcador. O goleiro Gabriel Grando lançou Luisito Suárez, que ganhou do zagueiro Thalisson e entrou na grande área. O uruguaio finalizou, mas o zagueiro do adversário conseguiu se recuperar e tirou com a coxa.

Aos 39 minutos, o Grêmio quase fez o segundo novamente. Após cobrança de escanteio de Reinaldo, Carballo desviou na primeira trave, mas Victor Luis chegou a tempo para desviar e mandar pela linha de fundo. Já nos acréscimos, depois de novo escanteio, Carballo cabeceou novamente, mas Gabriel fez grande defesa.

Com 12 minutos da etapa complementar, o Coritiba conseguiu uma chance para empatar. Marcelino Moreno adentrava a grande área pelo lado esquerdo quando Cristaldo deixou o pé e cometeu pênalti. Robson foi para a cobrança, bateu no meio do gol e deixou tudo igual: 1 a 1.

Aos 16, Suárez quase fez um belo gol para colocar o Grêmio na frente novamente. O atacante recebeu passe do lado esquerdo e, da entrada da área, tentou encobrir o goleiro Gabriel. Contudo, a bola foi alta demais e foi pela linha de fundo.

Aos 25 minutos, o Tricolor Gaúcho chegou com perigo novamente. Galdino recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e arriscou um lindo chute. A bola passou raspando pelo travessão, mas contou com desvio da zaga do Coxa.

Com 37 minutos, Suárez apareceu para decidir novamente para o Imortal. O atacante entrou na grande área pelo lado esquerdo e ganhou no corpo do zagueiro do Coritiba. O uruguaio avançou e tocou rasteiro para Ferreira, que chegou finalizando para fazer o gol da vitória do Grêmio. Slimani ainda foi expulso no fim do jogo.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2023/08:03:11

