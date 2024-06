Festa do Peão- Câmara aprova R$ 160 mil em verba para APRONOP em Novo Progresso

Dinheiro (Foto:Ilustrativa) – Os vereadores se reuniram na última terça-feira, dia 18 de junho de 2024, para discussão e votação de projetos na Sessão Ordinária. No mesmo período aconteceu o Expediente quando são feitas as leituras dos documentos e ofícios, além de uso da Tribuna tanto pelos munícipes inscritos previamente e os próprios parlamentares, a partir das 9h00min onde aconteceram as votações.

Em regime de urgência, os parlamentares aprovaram com um voto contrário o Projeto de Lei Ordinária nº 946 de 2024 de autoria do prefeito Gelson Dill (MDB).

O parecer da Procuradoria Jurídica foi favorável. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) também foi favorável, acatou o parecer jurídico. Colocado em votação, o projeto foi aprovado com o voto contrario da vereadora Bia.

O prefeito argumentou que os recursos no valor de R$160 (cento sessenta mil reais) serão destinados em uma única parcela para a realização da 30ª Festa de Peão de Boiadeiro e Feira de Exposição Agropecuária de Novo Progresso (EXPONP) que acontece nos dias 4 a 7 de julho, na APRONOP. O PL foi sancionado pelo prefeito Gelson Dill.



Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/14:59:39

