Com cartaz, morador de cidade paraense pede dinheiro para comprar cachaça

( Foto:Reprodução/ autor desconhecido) – Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Moju nesta quinta-feira (27), na região nordeste do Pará. Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi visto pedindo dinheiro no semáforo da Avenida das Palmeiras, mas o que realmente surpreendeu foi a sinceridade de seu pedido: ele queria dinheiro para comprar cachaça. As informações são do Portal Moju News.

A atitude direta do pedinte gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com muitos internautas elogiando a honestidade do homem. “Sinceridade é tudo”, comentou um usuário identificado como @limaduda_. Outra internauta, @elainecristinacunhadeolive, escreveu: “Pelo menos tem caráter, não mente! Merece um podcast”.

A reação positiva ao pedido do homem foi notável. @pamelaweyla0 comentou: “Bom que tá pedindo, e não roubando”, enquanto @eijessie_handmade destacou: “Pelo menos não está mentindo”. Até mesmo um comentário humorístico surgiu: @euromi21 afirmou: “Único dinheiro nesse país que você tem certeza que não vai ser desviado”.

As autoridades locais não se manifestaram sobre o incidente até o momento, mas a repercussão nas redes sociais continua, alimentando o debate sobre caráter e honestidade.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Portal Moju News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2024/06:31:37

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

