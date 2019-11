Alunos picham suástica nazista em porta de sala de professor em colégio publico de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Símbolo usado pela Alemanha nazista foi pichado em duas portas da escola estadual Waldemar Lindemayer, nesta noite de sexta-feira(15) em Novo Progresso. As fotos com as portas pichadas foi postado neste sábado (16) nas redes sociais , os autores ainda não foram identificados. Vândalos picham portas de escola em Novo Progresso , veja;

