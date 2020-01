Feto é encontrado em lixeira de camarote de barco que saiu de Belém para o Amapá

(Foto:Reprodução) – Casal que viajou no quarto privativo não foi achado após a descoberta do corpo

Na tarde desta quinta-feira (09), um feto do sexo masculino foi encontrado dentro do camarote de uma embarcação atracada no Porto do Grego, no município de Santana, no Amapá. Segundo a Polícia Militar local, o barco saiu de Belém na quarta-feira (08), e o casal que viajou no quarto privativo não foi achado.

O 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) amapaense disse que a embarcação chegou em Santana, que fica a cerca de 17 quilômetros da capital, Amapá, por volta de 14h desta quinta-feira. O corpo foi encontrado por funcionários na vistoria feita após o fim da viagem.

A polícia acredita que a mulher teria feito um aborto no banheiro do camarote, pois tripulantes contaram que ouviram o casal levando baldes de água para dentro do quarto. O feto, que apresentava desenvolvimento avançado, foi encontrado na lixeira.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) também foi acionada para realização da perícia e remoção do feto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá, que tem uma lista com os nomes dos passageiros que estavam ocupando o camarote.

