FGTS Calamidade é liberado à cidades do Pará. Veja como sacar

Moradores de Anapu, São João do Araguaia e Trairão, municípios que sofreram com chuvas intensas nos últimos meses e que tiveram calamidade pública declarada, já podem solicitar a liberação de recursos do FGTS. Para isso, é necessário que tenham contas ativas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A documentação para solicitação do saque deve ser encaminhada para a Caixa. Conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, os moradores destes municípios podem realizar o saque até 15/07/2025.

É necessário possuir saldo na conta e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

De acordo com a Caixa, a solicitação é realizada de forma fácil e rápida pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa ou Poupança Digital. Também é permitida a indicação de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

Saiba como solicitar a liberação do dinheiro

*Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro; ir na opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou ir no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”: Clicar em “Calamidade pública” — Informar o nome do município e selecionar na lista – Selecionar o tipo do comprovante de endereço e digitar o CEP e número da residência;

*Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

*Selecionar a opção para creditar o valor em conta CAIXA, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem, ou outro banco e enviar a solicitação;

*Informações sobre a documentação: Carteira de Identidade – também são aceitos carteira de habilitação e passaporte – sendo necessário o envio frente e verso do documento;

*Selfie (foto de rosto) com o mesmo documento de identificação aparecendo na foto;

*Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet e/ou TV, fatura de cartão de crédito, entre outros emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

*Caso não tenha comprovante de residência, o cidadão deverá apresentar uma declaração do município atestando que o trabalhador é residente na área afetada;

*O trabalhador que não possuir comprovante de residência também poderá apresentar declaração própria, contendo nome completo, CPF, data de nascimento, endereço residencial completo, incluindo CEP. Essas informações serão verificadas pela CAIXA, nos cadastros oficiais do Governo Federal;

*Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

MAIS LIBERAÇÕES/MUNICÍPIOS PARAENSES

Belterra – 4/06/2025

Bom Jesus do Tocantins – 24/06/2025

Bonito – 16/06/2025

Breu Branco – 25/06/2025

Cachoeira do Piriá – 01/07/2025

Chaves – 01/07/2025

Eldorado do Carajás – 07/07/2025

Goianésia do Pará – 24/06/2025

Jacareacanga – 12/06/2025

Mojuí dos Campos – 16/07/2025

Muaná- 01/07/2025

Novo Progresso – 12/06/2025

Oeiras do Pará – 01/07/2025

Pacajá – 24/06/2025

Pau D’Arco – 08/07/2025

Placas – 16/06/2025

Ponta de Pedras – 08/07/2025

Rurópolis – 13/05/2025

São João do Araguaia – 15/07/2025

Sapucaia – 25/06/2025

Trairão – 15/07/2025

Ulianópolis – 12/06/2025

Fonte:DOL/Jornal Folha do Progresso

