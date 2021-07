Hospitais públicos estão com oportunidade de emprego no Pará

As vagas de trabalho integram as áreas assistenciais, administrativas e de apoio, em diferentes regiões do estado

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a assistência de hospitais paraenses, a Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, oferece oportunidade de emprego em diferentes regiões do Pará.

As oportunidades são extensivas a todas as Pessoas com Deficiência (PCD), desde que seja descrito no currículo e informado no site o tipo de deficiência, bem como se requer algum recurso especial para desenvolver seu trabalho.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade: https://www.prosaude.org.br . Em seguida, acesse o menu “Trabalhe Conosco” e, depois, buscar pela opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e realize a inscrição.

Após a realização do cadastro, os currículos passarão por triagem e os selecionados devem ser contatados para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas.

Conheça as oportunidades

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, tem vaga para nutricionista. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm oportunidade de trabalho para os cargos de técnico de enfermagem, copeiro e motorista de ambulância, com prazo para inscrição até o dia 30 de julho.

Já no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Drª. Anna Turan (HMIB), na região do Baixo Tocantins, o processo seletivo é para enfermeiro. Os interessados podem se inscrever até 10 de agosto.

Na capital paraense, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, está contratando técnico de enfermagem, técnico de laboratório, oficial de manutenção, auxiliar administrativo, copeiro e auxiliar de limpeza e higienização. O prazo da candidatura é até o dia 12 de agosto.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para recepcionista, técnico de laboratório, fonoaudiólogo, nutricionista, escriturário, psicólogo clinico, auxiliar de manutenção, e auxiliar de higiene e limpeza, com inscrições até o dia 6 de Agosto.

Oportunidade de emprego exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD) no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, região Oeste do Pará. O cargo disponível é para auxiliar administrativo e agente de portaria. As inscrições estão em andamento até o preenchimento da vaga.

Todas as informações complementares, como requisitos básicos para candidatura, modalidade de contratação, jornada de trabalho e benefícios, estão disponíveis no site da entidade.

