Com Águia de Marabá, potes da terceira fase da Copa do Brasil estão definidos; veja os classificados

Competição tem 32 times na terceira fase (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confrontos serão de ida e volta nesta etapa; times da Liberadores e campeões das competições nacionais e regionais entram na disputa.

O Águia de Marabá é o único time paraense que segue na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (14), o Azulão venceu por 3 a 0 o Capital-TO e se garantiu na terceira fase do torneio, além de levar a cota de mais de R$ 2,2 milhões. Esta quinta também marcou a definição de todos os clubes que avançaram para a próxima etapa.

Ao todo, 20 equipes estão na disputa pelo título desde a primeira fase: Corinthians, Fortaleza, Criciúma, Águia de Marabá, Botafogo-SP, Amazonas, Internacional, Vasco, Bahia, Atlético-GO, Cuiabá, Juventude, Sport, CRB, Operário, Brusque, Sampaio Corrêa, Ypiranga-RS, América-RN e Sousa-PB.

No entanto, na terceira etapa, outros 12 times entram na disputa, sendo Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Fluminense e São Paulo (pela vaga da Libertadores); Athletico-PR (Brasileirão de 2023); Ceará (campeão da Copa do Nordeste); Goiás (título da Copa Verde) e o Vitória (Série B).

Diferente das duas primeiras fases, nesta etapa, os duelos serão definidos por meio de sorteios, com jogos de ida e volta, que ainda será divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, os 32 clubes são separados em dois potes, que leva em consideração a posição das equipes no Ranking Nacional. Os times do pote A enfrentam os do B. Os confrontos devem ser disputados entre os dias 1º e 22 de maio. O Pará tinha três representantes no torneio: Remo, Paysandu e Águia de Marabá. No entanto, o Leão Azul caiu ainda na primeira rodada, diante do Porto-Velho-RO, e o Papão perdeu para o Juventude na segunda fase. Agora, o Azulão é a única equipe paraense na competição. Veja os times classificados para a terceira fase da Copa do Brasil

Pote A

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Pote B

Águia de Marabá-PA

Amazonas-AM

América-RN

Botafogo-SP

Brusque-SC

CRB-AL

Criciúma

Goiás

Juventude

Operário-PR

Sampaio Corrêa-MA

Sousa-PB

Sport

Vasco

Vitória

Ypiranga-RS

Fonte: O Liberal

