Filha atropela e mata a mãe ao tirar carro da garagem na comunidade São Brás em Santarém

A senhora Maria Arruda Pinheiro, de 74 anos, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, mas não resistiu e morreu. De acordo com o delegado Herbert Farias Junior, um inquérito policial foi instaurado para investigar as circunstâncias.

De acordo com informações da polícia, ao tirar o carro da garagem, a mulher bateu o carro de trás que acabou atropelando a vítima que estava atrás do veículo.

Uma mulher atropelou e matou a própria mãe ao tirar o carro da garagem em Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu na segunda-feira (14) na comunidade São Brás, na região do Eixo Forte.

