Filho de carroceiro e lavadeira toma posse como Juiz no Pará

(Foto: reprodução)- Uma verdadeira história de educação e superação das adversidades. Um brasileiro filho de uma lavadeira e um carroceiro acaba se tornar juiz no Pará.

Francisco Walter Rêgo Batista tomou posse no TJPA, Tribunal de Justiça do Pará, na última segunda, 11 fevereiro de 2021.

O jovem de família humilde nasceu no município de Pau dos Ferros – Município no Rio Grande do Norte – região que fica no Alto Oeste Potiguar.

Francisco sempre estudou no ensino público.

Com apoio incondicional do pais, ele superou todos os obstáculos e cursou Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Depois de formado, prestou concurso, passou e agora foi empossado.

“A persistência na rotina de estudos e dedicação superando as adversidades foi premiada com a posse efetivada em solenidade no TJPA”, escreveu o Justiça Potiguar sobre o novo juiz.

Daqui, a gente torce para que o jovem magistrado use a lei e sua própria experiência de vida, conhecendo de perto o que significa viver sem ter muitas condições financeiras, para fazer valer justiça para todos.

Parabéns e muitas felicidades, Juiz Francisco.

