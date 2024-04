Filho do prefeito de Belém morre aos 16 anos em Joinville: ‘momento de inexprimível dor’, diz Edmilson Rodrigues

Prefeito Edmilson Rodrigues e o filho, Arthur Rodrigues — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Adolescente estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Santa Catarina. Causa da morte não foi divulgada.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), comunicou na manhã deste sábado (20) a morte do filho, Arthur Rodrigues, de 16 anos, em Joinville, região norte do estado de Santa Catarina.

O adolescente morava com a mãe e estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, há uma semana. A causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, o prefeito manifestou o luto com uma foto do filho e uma homenagem. Veja um trecho abaixo:

“Ele era um jovem de 16 anos, cheio de luz e generosidade, e mesmo em seus últimos dias, nos deu lições de força e amorosidade. Sua jornada foi interrompida precocemente, mas seu espírito de solidariedade continuará vivo”, compartilhou Edmilson.

A Prefeitura de Belém emitiu uma nota de pesar sobre a morte precoce do adolescente e informou que o corpo de Arthur será velado em Joinville.

Políticos do Pará também prestaram solidariedade ao prefeito – veja as publicações.

Doação de órgãos

Nas redes sociais, Edmilson anunciou que os órgãos do filho serão doados como forma de ajudar outras pessoas que necessitam dar continuidade a vida.

“Através da doação de seus órgãos, queremos mostrar sua essência amorosa, seu desejo de ajudar o próximo e seu sonho de justiça social”, afirmou.

No dia 11 de abril o prefeito de Belém já havia anunciado o momento delicado que o filho enfrentava e compartilhou que precisaria sair da capital para acompanhar o estado de saúde do adolescente.

“Estou viajando agora para dar todo carinho e apoios necessários! Desde já agradeço a corrente de orações e energias positivas pelo recuperação total do meu amado menino”, escreveu nas redes sociais.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2024/18:05:48

