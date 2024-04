Pitbull foge de casa e mata cadela shih-tzu que passeava com tutora no litoral de SP; VÍDEO

Pitbull atacou cadela em Mongaguá (SP) — Foto: Reprodução

Ataque foi flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial.

Um pitbull atacou e matou uma cadela da raça shih-tzu que estava passeando com a tutora em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, o animal havia escapado de casa e seguido o dono até uma padaria. O ataque foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial (assista acima).

No vídeo obtido pelo g1, é possível ver que os animais estavam em lados opostos da mesma calçada na Rua Reinaldo Réis, no bairro Vila São Paulo. No entanto, quando o pitbull notou a presença da cadela, rapidamente correu em direção ao animal, que foi abocanhado por ele.

A idosa que estava com Cindy chegou a levantar a coleira na tentativa de evitar o ataque, mas não conseguiu. Em seguida, clientes da padaria que presenciaram o caso levantaram das mesas em que estavam na calçada para ajudar.

Segundo o boletim de ocorrência, os homens conseguiram separar os cachorros, mas Cindy já tinha sido mordida na região da virilha e patas traseiras. Ela chegou a ser socorrida até uma clínica de veterinária 24 horas, mas não resistiu apesar dos procedimentos de reanimação.

A tutora da cadela foi até a delegacia, mas estava muito abalada emocionalmente e passou mal. Ela precisou ser socorrida a um pronto-socorro, onde foi medicada e liberada. Em seguida, a idosa registrou a ocorrência na Delegacia Sede de Mongaguá.

Desta forma, a equipe de investigação da Polícia Civil iniciou a investigação para localizar o proprietário do pitbull. Os policiais descobriram que o cachorro estava em uma casa no bairro Vila Nova, em Praia Grande, sob responsabilidade de um homem de 58 anos.

Aos agentes, ele contou que o cachorro pertencia ao filho, de 20 anos, que estava trabalhando em uma obra no momento. O homem ainda disse que estava na hora do ataque, pois o cão teria fugido de casa para segui-lo.

A dupla foi apresentada na delegacia, onde foi registrado um termo circunstanciado de omissão na guarda e cautela do animal. A perícia técnica foi acionada para elaborar um laudo com análise do local do ataque e onde o pitbull vivia.

Segundo a Polícia Civil, um ofício foi expedido para o setor de zoonoses da Prefeitura de Praia Grande, que definirá as providências que entender necessárias.

