Filho é preso suspeito de abusar da própria mãe de 79 anos que teve AVC em MG

Homem foi preso e a idosa foi encaminhada para o hospital — Foto: Pixabay/Divulgação

A mulher não consegue falar e nem gesticular por ter tido dois acidentes vasculares cerebrais (AVC)

Um homem de 49 anos foi preso nesse sábado (22), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, suspeito de abusar sexualmente da própria mãe, de 79. A mulher não consegue falar e nem gesticular por ter tido dois acidentes vasculares cerebrais (AVC).

A polícia chegou até a casa da família após uma denúncia anônima. No local, eles teriam encontrado o homem e a idosa na cama. A mulher tinha a fralda geriátrica parcialmente abaixada. O suspeito estaria sem a calça e com o órgão genital perto da mãe.

A residência ainda foi encontrada bastante suja, com várias latas de cerveja, além de restos de comida. Relatos de vizinhos dão conta de que o homem fazia várias festas em casa, mesmo com a mãe acamada.

O suspeito foi preso. A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento médico.

Fonte: Juliana Siqueira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023/18:06:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...