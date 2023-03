Filhote de peixe-boi encontrado no rio Tapajós, em frente a orla de Santarém é encaminhado ao ZOOUNAMA

Mais um filhote de peixe-boi é encaminhado ao ZOOUNAMA – (Foto:Divulgação ZOOUNAMA)

O animal foi encontrado às margens do rio Tapajós, em frente a orla de Santarém

Na última segunda-feira (20) um filhote de peixe-boi foi encontrado por pescadores na Orla de Santarém e encaminhado ao Zoológico da UNAMA – ZOOUNAMA. Desta vez, trata-se de um filhote macho de 120cm. O animal estava preso em uma malhadeira e foi socorrido pela equipe de resgate da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

De acordo com o médico veterinário do ZOOUNAMA, Jairo Moura, esse é o 4º animal que a Semma encaminhou ao Projeto Peixe-boi do zoológico. “Só em fevereiro foram encaminhados três filhotes e agora esse, em março. Isso é muito preocupante porque desses quatro, dois vieram da orla da cidade e com uma frequência bem próxima uma da outra”, ressaltou o veterinário.

O animal chegou por volta das 17h e passa por avaliações diárias, principalmente, por causa de um ferimento. que ele apresenta. “ O filhote está aceitando bem o leite de canola e também as plantas aquáticas que introduzimos na sua dieta, mas ainda é cedo para comemoramos porque ele está muito ferido”, concluiu Moura.

Para o secretário de Meio Ambiente, João Paiva essa rapidez nos resgates doa peixes-boi são graças a conscientização da população. “Com a subida dos rios, os animais tendem a se desprender das mães e acabam se perdendo. Muitas pessoas já têm a consciência de nos acionar ou acionar a Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPAMB) Por meio do telefone 190. A gente agradece a parceria e o cuidado com os animais da nossa região”, destacou.

O Projeto Peixe-boi do Zoológico da UNAMA é referência da reabilitação de animais órfãos que chegam muitas vezes feridos e desnutridos. Eles passam por avaliações periódicas com objetivo de serem tratados e reintroduzidos no seu habitat.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/03/2023/09:11:10 com informações de Lana Carolina Marques Mota UNAMA

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...