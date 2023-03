Milagre- Seis passageiros sobrevivem em queda de avião no Pará

A aeronave com prefixo PT-WHJ, caiu uma área de mata nas proximidades da divisa do Estado do Pará com o Tocantins, na queda derrubou várias árvores em uma área de mata – (Foto: Divulgação)

Sobreviver a uma queda de avião é algo que para muitas pessoas pode ser considerado um “milagre”. Um avião de pequeno porte com seis pessoas adultas abordo caiu nas proximidades do aeroporto de Conceição do Araguaia, sul do Pará.

Um avião de pequeno porte com seis pessoas, todas adultas, caiu em uma área de mata nas proximidades da divisa do Estado do Pará com o Tocantins. O incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 24, em Conceição do Araguaia, sul do Estado, perto do aeroporto da cidade. A aeronave ficou parcialmente pendurada e destroçada em meio as árvores. Não houve vítimas fatais.

Conforme divulgou o portal Correio, os passageiros que estavam a bordo foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Além disso, moradores da localidade também auxiliaram no socorro às pessoas.

As vítimas foram conduzidas de ambulância para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA). Todas elas sofreram visíveis ferimentos, devido ao impacto da queda do veículo, que derrubou várias árvores no local. Os pacientes se encontram estáveis, segundo informação colhida com uma fonte do hospital.

Até a publicação dessa notícia as causas do acidente não haviam sido esclarecidas. Um inquérito deverá ser instaurado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para esclarecer os fatos.



Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/03/2023/09:11:10 com informações do portal Correio e Delmiro Silva/freelancer

