Filhote de peixe-boi resgatada em Monte Alegre é transferida para zoológico em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o veterinário Jairo Moura, responsável pelo setor que recebe animais resgatados no ZooUnama, a filhote apresenta uma lesão próxima à cauda. Ela ficará sendo observada nos próximos dias.

Depois de ficar sob cuidados da equipe que a resgatou em Monte Alegre, no oeste do Pará, uma filhote de peixe-boi foi transferida nesta quinta-feira (23) para um zoológico em Santarém. Na instituição há um projeto que ajuda na recuperação da espécie.

You May Also Like