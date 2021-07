Fiscalização apreende 112.896 latas de cerveja em Santarém

A PRF flagrou um caminhão que transportava 9.408 caixas de cerveja | Foto:Divulgação/SEFA

A mercadoria (112.896 latas) veio de Cornélio, no Mato Grosso, para ser distribuída entre atacadistas do município, no oeste do estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão transportando 9.408 caixas de cerveja de 269 ml, em Santarém, no oeste do estado, nesta sexta-feira (02). A mercadoria estava acompanhada de uma nota fiscal que fora cancelada, ou seja, não tinha validade.

Acionada, a unidade fazendária de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda (Sefa) do Tapajós confirmou a irregularidade da nota fiscal. A equipe da Sefa fez a contagem da mercadoria, avaliada em R$ 174, 048 mil, e lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 112,783 mil, referente a imposto mais multa.

“A mercadoria (112.896 latas) veio de Cornélio, no Mato Grosso, para ser distribuída entre atacadistas de Santarém. A PRF está guardando a carga, a espera do pagamento do tributo. Se não for pago, o TAD vai ser transformado em auto de infração”, informou o coordenador de Mercadorias em Trânsito da Sefa em Belém, Volnandes Pereira.

Com a diminuição das chuvas e o início da estação de veraneio aumenta a circulação de mercadorias pelas estradas e portos do Pará.

Por:Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...