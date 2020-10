Fiscalização do Detran e Policia Militar segue em Novo Progresso

Detran e Policia Militar em abordagem na Avenida Orival Prazeres em Novo Progresso – (Foto:Ricardo Foresti) –

O Detran é mantenedor das normais legais de trânsito e exerceu papel educativo aos usuários durante pandemia por todo estado.

O Detran Estadual trabalhou durante a pandemia em todo o Pará para garantir o cumprimento do decreto governamental.

Diferente ao que ocorreu durante a pandemia, com operações educativas, agora as ações do Detran, em caráter mais rígido e punitivo, quem não estiver com documentação em dia pode ter o veículo apreendido.

Em Novo Progresso não existe o Detran , temos a Ciretran que atende os usuários na precariedade, poucos serviços são disponibilizados para os proprietários de veículos. Ao exemplo quem precisar fazer a primeira carteira (CNH) ou renovar tem que dirigir até Itaituba distante 400 km de Novo Progresso.

A cidade de Novo Progresso está avançando em ruas pavimentadas, no entanto ainda não receberam sinalização, os agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em parceria com a Polícia Militar, estão fiscalizando veículos constantemente em Novo Progresso.

Dois agentes do Detran de Itaituba comandam a operação em conjunto com a Policia Militar em Novo Progresso.

