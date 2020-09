LINHA DA VIAÇÃO OURO E PRATA APROXIMA MARANHÃO E PARÁ COM ÔNIBUS DE SÃO LUÍS PARA SANTARÉM

Itinerário segue por Santa Inês, Buriticupu e Açailândia, no Maranhão, passando por Marabá, Altamira e outras cidades no Pará e abre ligação para outros estados brasileiros

Viajando com uma só empresa, os passageiros da Viação Ouro e Prata poderão embarcar em São Luís (MA) e chegar em Santarém, no Pará. A nova linha também vai permitir a ligação com outros Estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A operação da linha tem início na próxima segunda-feira (21/09), às 18h, saindo de Santarém. Inicialmente, as viagens serão nas segundas, quartas e sábados, com o ônibus passando por Uruará, Altamira, Novo Repartimento e Marabá. Os passageiros das cidades de Castelo dos Sonhos, Novo Progresso, Moraes de Almeida e Itaituba também serão atendidos com esta nova linha.

No Maranhão, o início da operação será no dia 23 de setembro, às 15h30, saindo da capital São Luís e passando pelas cidades de Santa Inês, Buriticupu e Açailândia com destino ao Pará. A frequência neste sentido será inicialmente nas segundas, quartas e sextas.

As passagens poderão ser compradas em todas as cidades por onde o ônibus da linha passa. Assim, a grade de horários e valores podem ser consultados nos mais de 700 guichês de venda autorizados e distribuídos em todos os estados de atuação da empresa ou no site ouroeprata.com , onde pode ser emitido um bilhete eletrônico para embarque de forma direta, rápida, sem filas e burocracia.

Segundo o Gerente Comercial da Ouro e Prata, Luciano Lunardi, “a empresa atenderá por completo o passageiro que deseja viajar com qualidade e de maneira segura entre importantes cidades da região”.

A definição da linha e seus horários é resultado dos conhecimentos que a empresa obteve operando inicialmente no Pará. A ligação com o Maranhão reafirma o compromisso da Ouro e Prata com a integração do Brasil. Com a operação direta do novo trajeto, a empresa irá incluir na sua operação mais de 50 mil km/mês dentro do Maranhão, atuando assim com mais de 200 colaboradores na região.

Os padrões de segurança e qualidade da Ouro e Prata, uma empresa com 81 anos, presente em dez estados brasileiros, foram reforçados no enfrentamento da pandemia do Coronavírus. O itinerário seguirá os protocolos de saúde do Programa de Prevenção e Sanitização. Os ônibus, além da limpeza externa e interna, terão aplicação de produtos de higiene hospitalar para eliminação de bactérias e vírus.

Ainda na prevenção da Covid-19, conforme comprovação de estudo realizado pela empresa fabricante dos veículos, Marcopolo, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul/RS, todos os sistemas de ar-condicionado renovam o ar interno, atuando diretamente na purificação do ambiente, eliminando vírus e garantindo a segurança e o bem-estar de todos a bordo.

Seguindo as normas do Ministério da Saúde, os motoristas e as equipes da Ouro e Prata são treinados e recebem orientações para garantir a segurança e saúde de todos. Ao chegar na empresa e antes de realizar uma viagem, todos passam por checagem de temperatura e são orientados a utilizar máscara de proteção durante todo o percurso.

Nos ônibus da nova linha, os passageiros contarão ainda com bom espaçamento entre as poltronas, descanso para os pés, entradas USB, tomadas e banheiro. A Ouro e Prata disponibiliza em sua frota a rede Wi-fi, água e álcool em gel para os clientes em viagem.

A segurança na operação passa pelo trabalho do CCO (Central de Controle de Operações Ouro e Prata), que monitora constantemente itens como: a velocidade dos veículos em trânsito, a distância em que estão de outros automóveis e até os sinais de fadiga do motorista ou qualquer anormalidade dentro do ônibus. A estrutura do CCO emite alertas, toma providências em caso de situações incomuns durante a viagem e indica necessidades de futuras providências para a equipe de operação local.

Para atender aos padrões Ouro e Prata, a manutenção dos ônibus segue a rígidos padrões, não somente com medidas corretivas, mas também preventivas, realizando revisões periódicas e sistêmicas em cada parte do veículo. Os profissionais da empresa são treinados e passam por cursos de reciclagem para manter as equipes preparadas para agir em caso de emergência. Os motoristas, em especial, fazem cursos de direção segura e defensiva, são testados em simuladores e se tornam especialistas no volante.

Sobre a segurança nos novos trajetos, o Diretor de Operações da Ouro e Prata, Carlos Bernaud, afirma: “A ampliação das linhas é organizada com atenção total à segurança e à qualidade, pilares de nossa atuação nos dez Estados brasileiros em que operamos. Nossos clientes podem viajar do Norte ao Sul do país com qualidade, conforto e segurança”.

O novo itinerário atenderá todos os públicos, a trabalho ou a passeio, cobrindo importantes cidades brasileiras no Maranhão e no Pará, além de oferecer ligação com todos os roteiros que a empresa opera, incluindo uma das maiores linhas rodoviárias do Brasil, que liga Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, com 4.002 km. “A ligação Norte e Sul do país fica ainda mais forte com essa nova linha da Ouro Prata ligando o Pará e o Maranhão”, completa o Diretor.

A Ouro e Prata conta, hoje, com 220 ônibus em sua frota nacional, atuando no setor de transporte de passageiros em âmbito intermunicipal no Rio Grande do Sul, e interestadual, abrangendo os estados do RS, SC, PR, SP, MS, MT, TO, GO, PA e agora MA, além da linha internacional com operação na Argentina.

