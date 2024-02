Jovem maranhense descobre câncer raro ao tentar tirar sinal do nariz; vídeo

Foto: Reprodução/Redes sociais)- Juliana Vilela fez uma cirurgia para retirar uma mancha do nariz, mas a ferida não cicatrizava. Seis meses depois, descobriu o sarcoma.

Em abril de 2023, a empresária Juliana Vilela, 29, de São Luís (MA), decidiu passar por uma pequena cauterização para retirar um sinal que apareceu no centro de seu nariz. Porém, o processo de cicatrização não estava acontecendo conforme o esperado. Ela fez vários exames inconclusivos, e os dermatologistas não entendiam o que estava acontecendo.

Seis meses depois, ainda com a ferida aberta, Juliana descobriu que tinha um câncer raro por acaso.

“Um dia, uma mulher passou por mim no mercado e me orientou a buscar um hospital especializado — ela estava fazendo um tratamento de câncer de pele. Foi assim que eu decidi ir atrás de especialistas em São Paulo”, conta a jovem em entrevista ao Metrópoles.

Os médicos descobriram que a ferida era, na verdade, um sarcoma. Estes tumores são sempre malignos e representam cerca de 1% dos casos de câncer no Brasil — o aparecimento no rosto é ainda mais incomum.

Os sarcomas atingem as chamadas partes moles do corpo: músculos, gordura, tendões e ligamentos. Existem mais de 50 tipos do tumor, dependendo da região do corpo e do tipo de tecido afetado.

O câncer pode ou não provocar dor e geralmente se manifesta com caroços que aparecem na pele. Em algumas pessoas, o sarcoma pode provocar febre, perda de peso ou falta de apetite.

A luta contra o câncer raro

No caso de Juliana, a descoberta veio apenas após a retirada do sinal. “Muita gente deixa passar o cuidado com essas pintas e manchas. Eu mesmo não teria me importado tanto se não fosse algo no meu nariz, no centro do rosto. Se não tivesse tirado, nunca teria descoberto que tinha o sarcoma”, lembra ela.

Mesmo com o diagnóstico, a empresária ainda está insegura sobre o futuro. “Até agora estou me sentindo angustiada por não saber exatamente como o meu rosto vai ficar depois do tratamento. Vou precisar fazer cirurgias para reconstruir a cartilagem a partir das costelas. Mas tenho recebido muito apoio, amor, e isso me dá confiança de seguir em frente”, diz.

A jovem fez quatro cirurgias oncológicas para retirar toda a massa do sarcoma do nariz, e também fez enxertos de pele da testa para reconstruir o órgão. Ela ainda está se recuperando dos procedimentos.

Durante o tratamento, Juliana, que era noiva, se casou. “Eu estava me sentindo muito mal, sabemos das histórias das mulheres que são abandonadas doentes. Mas meu noivo disse: ‘Se você quiser, a gente casa agora’. Em uma semana, a gente correu com a papelada e casou. Fazer as fotos, viver esse momento durante o tratamento, tudo isso foi importante para que eu recuperasse a minha autoestima”, conclui.

Vídeo:

Jovem maranhense descobre câncer raro ao tentar tirar sinal do nariz.

Leia mais: https://t.co/dfsgGo7WLB pic.twitter.com/nAOnXHmpEr — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 22, 2024

Fonte: Metropóles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/18:34:45

