Flamengo elimina Grêmio e será rival do São Paulo na final da Copa do Brasil

O Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Grêmio, no Maracanã, e garantiram o avanço à grande decisão. Os cariocas sofreram com as investidas do Grêmio, mas marcaram na etapa final, com Arrascaeta, de pênalti.

Agora, o Flamengo terá pela frente o São Paulo, que eliminou o Corinthians. As partidas estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro, com mandos ainda a serem definidas pela CBF através de sorteio.

O Flamengo começou melhor a partida e quase abriu o placar aos seis minutos. Bruno Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Gabriel Grando. O Grêmio não se intimidou com o lance e buscou o ataque. Tanto que os gaúchos criaram boa chance com Villasanti, mas o volante chutou pela linha de fundo.

O confronto seguiu equilibrado com o passar do tempo. O Flamengo recuou e tentou aproveitar os contra-ataques. Já o Grêmio tinha dificuldade em passar pela marcação defensiva dos cariocas. Na melhor oportunidade, aos 29 minutos, Bitello chutou para grande defesa de Matheus Cunha.

O Grêmio aumentou a pressão após o lance. Os gaúchos assustaram aos 35 minutos, em cabeceio de Rodrigo Ely sobre o travessão. O Flamengo respondeu com Arrascaeta, que parou em Gabriel Grando. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

Os visitantes voltaram melhores no segundo tempo. O Grêmio quase abriu o placar em duas oportunidades, com Luis Suárez. No entanto, o goleiro Matheus Cunha parou o uruguaio com grandes defesas. Depois, Bitello acertou a trave rubro-negra.

Aos poucos, o Flamengo acertou a marcação e passou a atacar com mais intensidade. A postura ofensiva surtiu efeito aos 28 minutos, quando o árbitro marcou pênalti de Rodrigo Ely após ser chamado pelo VAR. Arrascaeta cobrou sem chance para Gabriel Grando.

O Grêmio chegou a balançar a rede em seguida ao revés, com Rodrigo Ely. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do defensor. No entanto, os gaúchos não tiveram força para buscar uma reação. O Flamengo tratou de administrar o resultado para sair de campo com a classificação para a decisão da Copa do Brasil.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/07:39:31

