Com primeiro tempo avassalador, São Paulo vence Corinthians e vai à final da Copa do Brasil

O São Paulo está classificado para a final da Copa do Brasil de 2023. Nesta quarta-feira, a equipe bateu o Corinthians por 2 a 0 no Morumbi e reverteu a desvantagem do confronto de ida, em Itaquera. Sendo assim, o Tricolor Paulista segue vivo na busca pelo título inédito de copa nacional.

Os gols do São Paulo foram marcados por Wellington Rato e Lucas Moura, ambos no primeiro tempo. Na etapa final, coube aos mandantes administrar o resultado.

Na grande decisão, o Tricolor Paulista enfrentará quem avançar entre Flamengo e Grêmio, que duelam pela outra semifinal da Copa do Brasil.

Agora, o São Paulo terá pela frente o Botafogo no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), novamente no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai jogar no mesmo dia, às 21 horas, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O jogo – O primeiro tempo foi de completo domínio do São Paulo. A equipe de Dorival Júnior imprimiu ritmo alto logo nos primeiros minutos de jogo, sufocando o Corinthians. Logo aos 12 minutos, o Tricolor Paulista abriu o placar com Wellington Rato, que passou pela marcação de Maycon e finalizou no ângulo do goleiro Cássio.

Com o gol sofrido, o Timão buscou ficar com a posse e “esfriar” o confronto. O zagueiro Murillo quase deixou tudo igual aos 20 minutos, com cabeçada perigosa após cobrança de escanteio de Ruan Oliveira. Quem foi às redes, porém, novamente foi o São Paulo, com Lucas Moura.

Wellington Rato recebeu cruzamento de Lucas e o próprio camisa 7 apareceu na área para receber a devolução, batendo Cássio. Pouco antes do intervalo, o São Paulo quase ampliou ainda mais a vantagem de novo com Lucas, mas o meia-atacante dessa pagou no goleiro corintiano, que fez importante intervenção.

O técnico Vanderlei Luxemburgo tentou mudar o cenário da partida com as entradas de Fagner e Rojas no segundo tempo, mas o São Paulo seguiu mandando nas ações da partida. Aos 15 minutos, Wellington Rato teve grande chance após joga individual de Lucas pela esquerda, mas finalizou por cima.

Passados 15 minutos de um jogo controlado pelo São Paulo, o Corinthians teve sua primeira estocada perigosa no segundo tempo, com Maycon. Matheus Bidu cruzou de forma rasteira para o volante finalizar, com pouca força, perto da meta de Rafael. Logo em seguida, Wesley conseguiu bonita jogada pelo setor esquerdo, mas chutou sem direção.

Aos 37 minutos, Rojas quase marcou um golaço para o Timão. O camisa 10 finalizou de fora da área, na direção do ângulo, mas Rafael fez grande defesa, evitando o tento corintiano.

Nos minutos finais, o Corinthians ainda esboçou uma pressão, mas não conseguiu furar o bloqueio tricolor diante de mais de 60 mil são-paulinos.

