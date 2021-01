Jaguatirica era criada como se fosse gato doméstico por moradora de cidade Paraense

Jaguatirica era criada como se fosse gato doméstico — Foto: Ascom/PM

Moradora de Baião, no PA, descobre que gato que criava há 7 meses era, na verdade, uma jaguatirica

A própria moradora acionou a Polícia após o felino fugir do sítio em que morava.

Uma jaguatirica, também conhecida pelo nome popular ‘gato do mato’, foi resgatada no município de Baião, nordeste do Pará. O resgate foi realizado por policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (28).

De acordo com a PM, uma moradora acionou policiais para realizarem a busca pelo animal silvestre no sítio onde reside. Segundo policiais, a moradora criava o animal há pelo menos sete meses, até perceber que não se tratava de um animal doméstico.

Durante o resgate do animal, a Polícia Ambiental constatou que o mesmo não apresentava nenhuma lesão aparente e estava em boas condições físicas. O felino foi encaminhado para a BPA, onde deve ficar até ser levado para um órgão competente pela gestão da fauna silvestre ou instituições legalmente habilitadas para receber o animal.

Por G1 PA — Belém

28/01/2021 16h49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...