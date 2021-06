CBF diz que gramado do Dutrinha está “fora dos padrões” e adia jogo entre Cuiabá e Grêmio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar o duelo entre Cuiabá e Grêmio, que estava marcado para o próximo domingo (20).

A decisão leva em consideração a situação do gramado do estádio Presidente Dutra, o “Dutrinha”, em Várzea Grande, onde a partida seria disputada.

“O gramado do estádio já se encontra fora dos padrões para partidas do campeonato na data de hoje, fato que se agravará com a utilização do estádio até data da partida”, justificou o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores. O Dutrinha foi repassado à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para uso das seleções que disputam a Copa América.

Segundo o comunicado da CBF, uma nova data para o confronto entre Cuiabá e Grêmio será designada. Foi o segundo jogo adiado do Dourado no Campeonato Brasileiro da Série A.

Na semana passada, foi adiada a partida contra o Atlético-GO, marcada inicialmente para a última segunda-feira (14), na Arena Pantanal, pela terceira rodada do Brasileirão. A nova data e horário do duelo ainda não foram anunciados pela entidade máxima do futebol brasileiro.

A mudança se deu pela realização da Copa América na Arena Pantanal, que receberá cinco jogos da competição, todos da primeira fase. Ainda sem data, o jogo contra o Atlético-GO, porém, segue marcado para a Arena Pantanal.

Fonte:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

