Fluminense marca no fim e derrota o Flamengo

No primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu por 1 a 0 o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram aos seus primeiros pontos no Estadual. Já os rubro-negros perderam os 100% de aproveitamento, mas seguem entre os primeiros colocados.

O Flamengo dominou o primeiro tempo, mas desperdiçou algumas chances de gol. O Fluminense melhorou na etapa final e chegou ao gol da vitória com Igor Julião.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Resende, na sexta-feira, no Maracanã. Já o Fluminense duela contra o Bangu, no sábado, provavelmente também no Maracanã.

O jogo – O Flamengo começou melhor a partida. Tanto que com um minuto, Matheuzinho cruzou para Rodrigo Muniz cabecear com perigo. Depois, foi a vez de Pepê assustar em chute da entrada da área.

O Fluminense não conseguia armar boas jogadas no ataque, mas melhorou a marcação e passou a impedir as chegadas rubro-negras. Com isso, a partida ficou concentrada entre as intermediárias.

Melhor em campo, o Flamengo continuava tendo mais posse de bola. Os rubro-negros voltaram a assustar aos 29 minutos, em chute de João Gomes.

Os flamenguistas aumentaram a pressão na parte final. Tanto que a equipe desperdiçou três chances na mesma jogada, com Hugo Moura, Michael e Ramon. No entanto, os rubro-negros não conseguiram passar pela zaga tricolor e o clássico seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com alterações. O técnico Roger Machado promoveu a estreia do volante Wellington. Só que o panorama da partida não mudou. O Flamengo seguia com a posse de bola e rondava a área. Os tricolores recuavam e não conseguiam avançar com qualidade.

A primeira boa chance de gol aconteceu aos 13 minutos. Michael foi lançado, passou por Marcos Felipe, que saiu da área. No entanto, o atacante se enrolou com a marcação e chutou em cima do goleiro, que se recuperou na jogada.

O Fluminense só chegou com certo perigo aos 21 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta na área, Frazan cabeceou em cima de Gabriel Batista. A resposta do Flamengo veio em seguida, em chute de Matheuzinho que parou em Marcos Felipe.

O Flamengo continuava mais perto do gol, mas viu o Fluminense assustar aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Frazan novamente cabeceou e viu Gabriel Batista se esticar para fazer grande defesa.

O Fluminense aproveitou rara chance de avançar para abrir o placar aos 37 minutos. Igor Julião acertou belo chute de longe, sem chance para Gabriel Batista.

Nos minutos finais, o Flamengo foi para cima em busca do empate. No entanto, os tricolores souberam segurar a pressão para sair de campo com a vitória.

Por:Gazeta Esportiva

