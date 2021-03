Corinthians vence o São Caetano em partida sofrível

A atuação foi muito ruim, mas um gol de Bruno Méndez, de cabeça, após cobrança de escanteio, garantiu a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o São Caetano, na noite deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O resultado levou o Timão aos oito pontos, na liderança isolada do Grupo A. Já o São Caetano segue com apenas um ponto marcado e é o lanterna do Grupo D.

Apesar da crise institucional que vive o São Caetano, o Corinthians encontrou enormes dificuldades para superar os mandantes.

No primeiro tempo, o Azulão foi melhor, criou mais possibilidades de gol, mas esborrou na incapacidade técnica de seus jogadores.

Mesmo com uma atuação sofrível, o Corinthians chegou ao gol pouco antes do intervalo. Otero cobrou escanteio e Bruno Méndez cabeceou sem chances para o goleiro Luiz.

Na etapa final, por incrível que pareça, tudo piorou. O ritmo caiu, menos chances de gol foram criadas e o gramado em péssimo estado manteve a dificuldade dos atletas.

Desta maneira, apesar de poucos pontos positivos na partida, o Corinthians confirmou sua segunda vitória seguida.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando vai estrear na Copa do Brasil, contra o Salgueiro, em Pernambuco.

A sequência do Paulistão vai depender da reunião agendada para a manhã desta segunda-feira entre os representantes do Governo do Estado de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol.

A princípio, o torneio não poderá ser disputado em São Paulo até o dia 30 de março devido a fase emergencial imposta pelo Governo.

O Corinthians tem compromisso agendado para o domingo que vem, contra o Mirassol, como visitante. O Azulão, no mesmo dia, em tese, vai enfrentar o Novorizontino, como madante.

