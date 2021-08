Fluminense passa pelo Cerro Porteño na Libertadores

O Fluminense garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, no Maracanã, o time derrotou o Cerro Porteño por 1 a 0 pela rodada de ida das oitavas de final. Na ida os brasileiros fizeram 2 a 0 no Paraguai.

Fred fez de pênalti o gol do jogo. Agora o Fluminense vai medir forças com o Barcelona do Equador. O time de Guayaquil eliminou o Vélez Sarsfield.

Com um minuto de jogo, o Fluminense deu o seu cartão de visitas. Fred roubou a bola na defesa paraguaia e rolou para Nenê mandar para o fundo da rede. Mas o árbitro colombiano Wilmar Roldán corretamente anulou a jogada marcando falta do artilheiro tricolor.

Melhor em campo, o Fluminense abriu o marcador aos 23 minutos. Fred recebeu na área e tentou a conclusão. Mas a bola tocou na mão de Carrascal, que cometeu um pênalti. Fred foi para a cobrança e deslocou o goleiro brasileiro Jean do Cerro Porteño.

O Cerro Porteño, sem nada a perder, tentou diminuir antes do intervalo. Mas com pouca qualidade assustou apenas uma vez, aos 30 minutos. Villasanti aproveitou rebote de escanteio e chutou para grande defesa de Marcos Felipe.

A volta para o segundo tempo mostrou as equipes mais animadas. Aos dois minutos, após triangulação do ataque do Cerro Porteño, Carrizo chutou para fora, com desvio na zaga. Três minutos depois Samuel Xavier exigiu grande defesa de Jean em chute de fora da área.

Aos 20 minutos, o goleiro do Cerro Porteño evitou o segundo gol do Fluminense ao salvar um chute de Luiz Henrique. Nos minutos finais, com os times muito modificados, o jogo caiu ainda mais de produção. Assim as chances de gol não saíam com facilidade. Melhor para o Fluminense, que confirmou a vaga nas quartas.

O duelo de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores será na quinta-feira da próxima semana, dia 12 de agosto, no Maracanã. O choque de volta com o Barcelona será na semana seguinte no Equador. Mas antes disso, neste fim de semana, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h(de Brasília), o Tricolor visita o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

