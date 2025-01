Herói do São Paulo na Copinha, Ryan Francisco está fora da final contra Corinthians ou Grêmio

(Foto: Reprodução – Divulgação/Twitter Oficial/São Paulo F.C.) – Ryan Francisco marcou os dois gols na vitória do São Paulo na semifinal da Copinha 2025

Ryan Francisco foi o grande nome da classificação do São Paulo à final da Copinha. Responsável por duas cavadinhas em cobranças de pênalti contra o Criciúma, ele recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação após falta de ataque e será desfalque na decisão.

“Eu fui um cara um pouco ousado. Muito difícil aquele momento em que todos pensam em tudo que pode acontecer, se eu der a cavada e ele ficar parado. Fui feliz demais e seguimos firmes”, disse Ryan Francisco à Cazé TV após o jogo desta terça-feira.

“Fiquei tranquilo quando tinha a possibilidade do (segundo) pênalti. Eu fiquei pensando que o goleiro não iria ficar parado e fui muito feliz”, completou.

O atacante é o artilheiro da Copinha, com dez gols marcados em oito jogos. Ryan Francisco foi titular da equipe profissional no empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP, nesta segunda-feira, em Ribeirão Preto, e deve ser promovido ao elenco principal após a competição.

Na decisão, o São Paulo enfrentará Corinthians ou Grêmio, que duelam às 17h (de Brasília) desta quarta-feira. A final será realizada no sábado (25), no Estádio do Pacaembu, ainda sem horário definido.

O São Paulo vai em busca de seu quinto título, o que igualaria o número de troféus de Fluminense e Internacional, atrás apenas do Corinthians, com 11 conquistas.

Fonte: Gazeta Press e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/14:57:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...