Mulheres são presas com 24 quilos de maconha dentro de malas em viagem de ônibus, em Brasil Novo (PA)

Mulheres levaram drogas em malas de viagem e foram flagradas no Pará — Foto: PRF/Reprodução

Flagrante ocorreu em Brasil Novo no fim de semana. Drogas estavam em bagagens dentro de um ônibus, que ia para Altamira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 24 kg de maconha, do tipo skunk, durante fiscalização no km 701 da BR-230, no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, no sábado (13). Elas carregavam as drogas dentro de malas em uma viagem de ônibus.

A equipe abordou um ônibus que realizava a rota Santarém-Altamira e durante a verificação das bagagens no compartimento de carga, foram localizadas duas malas com cadeados. No momento, nenhum passageiro acusou propriedade.

Polícia Rodoviária Federal apreendeu 24 kg de maconha durante fiscalização no km 701 da BR-230, no Pará. — Foto: Ascom/PRF

Durante a fiscalização, os policiais constaram que as bagagens pertenciam a duas passageiras que saíram de Manaus (AM) com destino a Altamira (PA) para realizar a entrega da droga. As duas confessaram que receberiam R$ 8 mil.

A droga e cerca de R$ 820, que estavam em posse das passageiras, foram apreendidos. As duas mulheres foram presas e encaminhadas pelo crime de tráfico de drogas à Delegacia de Polícia Civil de Brasil Novo (PA) para a realização das medidas cabíveis. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 15/08/2022

