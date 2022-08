Adolescente mata idoso para fugir com menina de 11 anos

(Foto:Reprodução) – Um idoso, identificado como Luiz Venitte Reina, de 68 anos, foi assassinado e teve o corpo jogado no Rio Amambai depois de ser morto por um adolescente de 16 anos.

O homicídio aconteceu depois que o garoto roubou a caminhonete da vítima, distante 405 km de Campo Grande, na cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul.

O garoto foi apreendido pela equipe do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e estava acompanhado de uma criança de 11 anos, com quem dizia namorar.

Durante o depoimento, o adolescente contou que estava se relacionando com a menina há um mês e que prometeu conseguir um veículo para fugirem da capital e viverem como marido e mulher. A vítima, teria reagido ao assalto e foi atingida com tiro no tórax e outro na nuca, disparados pelo adolescente. O corpo do idoso foi colocado na carroceria da caminhonete e jogado no rio Amambai.

De acordo com informações, a família da criança acionou a polícia informando que ela havia sido sequestrada. Após a denúncia, na última terça-feira (09), Dracco foi mobilizada e conseguiu localizar os dois adolescentes na rua Antonio Alves Prado. Eles ainda estavam com a caminhonete roubada e um rifle calibre 22.

Além disso, a polícia também encontrou documentos pessoais da vítima, que foram jogados em uma lixeira para tentar ocultar qualquer associação dos dois ao crime.

No boletim de ocorrência, consta que o adolescente manteve postura fria e indiferente durante o depoimento preliminar. A polícia afirma que “não há dúvidas de que o ato infracional para o qual concorreu foi premeditado”. (Com informações do Dol).

