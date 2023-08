Fogos de incêndio aumentam no mês de agosto em meio onda de ar quente na região de Novo Progresso

Foco de incêndio na região capturado dia 19 de agosto de 2023, na Flona Jamanxim em Novo Progresso-PA – (Foto: Jornal Fola do Progresso)

Não diferente de outras regiões Brasileira, a Amazônia enfrenta passagem de onda de ar quente no mês de agosto.

Os meses entre agosto e outubro são os mais críticos. Neste período da estação seca na região, o fogo cumpre com mais uma etapa no ciclo de desmatamento; consome a floresta derrubada para receber a semente de capim.

Onda de calor que levou os termômetros a alcançarem níveis recordes continua sobre a região de Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará.

Leia também:Quatro anos após o Dia do Fogo, Novo Progresso amanhece com céu aberto e sol brilha forte

Deste último dia 10, após completar quatro anos do dia do fogo, o céu de Novo Progresso estava livre de fumaça e poucos focos de incêndio foi registrado. Após esta marca os focos de incêndio começaram aparecer em dias alternados em número bem menores que anos anteriores, sendo possível observar a distância a imagem da fumaça empurrada pelo fogo aos céus da Amazônia.

A onda de calor que levou os termômetros a alcançarem níveis recordes sobre o Brasil, em especial na região amazônica e o maior que dos anos anteriores.

A onda de calor é uma massa de ar quente e seco típica desta época do ano. No entanto, os especialistas explicam que o calor extremo observado nos últimos dias não é comum e que as temperaturas aumentaram devido ao El Niño e ao aquecimento global. “O El Niño é uma das explicações para os dias mais quentes. Esse fenômeno aquece as águas do Oceano Pacífico, impedindo a chegada de frentes frias e, com isso, fazendo com que o inverno tenha temperaturas mais altas”.

O que os especialistas explicam é que em um ano de El Niño, somado às altas temperaturas causadas pelo aquecimento global, fenômenos comuns, como a onda de calor, resultam em temperaturas muito mais elevadas do que o normal.

O movimento em si, da onda de calor, não é atípico, mas se sobrepõe a uma condição de um planeta já mais quente.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/15:27:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...