Foragido da justiça do MT é preso pela PM em Novo Progresso, no PA

Contra ele havia um mandado de prisão da comarca de Guarantã do Norte/MT (Foto: Divulgação Policia)

Na última segunda-feira (23), a guarnição da Polícia Militar do município de Novo Progresso, Sudoeste do Pará, foi informada de havia um possível foragido da justiça que estava em um bar, próximo ao Apronop.

Leia também:Policia de Sinop (MT) confirma prisão de 3 acusados de envolvimento no sequestro de produtor rural de Alta Floresta

Duas viaturas foram até o local informado, e lá foi abordado Pablo de Lima, após consulta no INFORSEG e foi constatado que havia um mandado de prisão da comarca de Guarantã do Norte/MT.

Diante dos fatos, Pablo foi preso e apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis

Vale ressaltar que o preso está lesionado com um corte no abdômen, que segundo ele foi um procedimento cirúrgico, devido ter sofrido um baleamento no Mato Grosso.

Fonte: Portal Plantão 24horas News

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/01/2023/17/01/2023/18:38:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...