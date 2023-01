Mãe arrasta filha pelo asfalto por 30 metros após discussão em MS

Uma mãe, de 35 anos, foi presa em flagrante na terça-feira (24), após arrastar a filha adolescente pelo asfalto, por 30 metros, em Ponta Porã (MS), a 324 km de Campo Grande. Segundo a polícia, a mulher teria ficado irritada com a filha durante uma discussão e praticado o crime.

Conforme a delegada Thatiana Colombo, da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) de Ponta Porã, as duas estavam em casa quando a adolescente falou que não queria mais morar com a mãe e que queria ir para a casa do irmão.

Irritadas com a situação, as duas começaram a discutir e foram para fora da casa. De acordo com a polícia, a mãe teria perdido a cabeça e iniciado as agressões.

Testemunhas disseram para a polícia que antes da agressão física, a mãe teria ameaçado e também praticado violência psicológica contra a menina. A adolescente foi arrastada pelo cabelo durante 30 metros e machucou os braços, o rosto e também as pernas.

A mulher foi presa em flagrante e aguarda audiência de custódia. A menina passou por exame de corpo de delito e está sob os cuidados do Conselho Tutelar. (Com informações do G1- Mato Grosso do Sul/Divulgação).

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2023/18:33:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...