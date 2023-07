Foragido da Justiça há 20 anos é preso em São Félix do Xingu, sul do Pará

Foragido da justiça há 20 anos, Deuzimar Alves Gonçalves, conhecido como “Careca”, é preso em São Félix do Xingu, sul do Pará. (Foto:Reprodução / Correio de Carajás).

Deuzimar Alves Gonçalves, conhecido como ‘Careca’, foi preso em em São Félix do Xingu, no sul do Pará, ele estava foragido pelo crime de homicídio qualificado

Foragido da Justiça há mais de 20 anos, Deuzimar Alves Gonçalves, conhecido como “Careca”, foi preso em em São Félix do Xingu, no sul do Pará pelo crime de homicídio qualificado – crime agravado devido a natureza dos meios utilizados ou grau de perversidade. Ele foi detido na última quinta-feira (20) durante operação da Polícia Civil do Pará e do Ceará.

De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), o mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Santana do Cariri, no Ceará. A investigação é sobre um homicídio ocorrido no município, no ano de 2002, em uma escola. Careca teria assassinado uma pessoa no Dia dos Pais, nesta escola.

No ato da prisão do suspeito foram encontradas uma arma de fogo de um homem ligado a Deuzimar, que não tinha porte de arma. Os dois fora presos e levados à unidade policial. O homem que o acompanhava foi liberado mediante pagamento de fiança e Deuzimar ficou sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, à disposição da justiça.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2023/11:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...