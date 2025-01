Foragido do sistema penitenciário morre em confronto com a polícia no Pará

Foto: Reprodução | Além de ter fugido da prisão, o homem era suspeito de envolvimento em diversos assaltos a estabelecimento comerciais de Igarapé-Açu.

Paulo Filho, de 43 anos, morreu após confronto com a Polícia Civil na tarde da última sexta-feira (3/1), em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, ele era foragido do sistema prisional e tinha passagens pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Segundo a polícia, por volta das 15h os agentes da 12ª Seccional de Castanhal receberam uma denúncia anônima informando que Paulo estava escondido em uma casa no bairro Heliolândia.

Ao se deslocarem ao local, os agentes cercaram a residência denunciada. O suspeito, ao perceber a presença dos policiais, correu para o último cômodo do imóvel. De lá, conforme as autoridades, ele atirou várias vezes contra a PC.

Por conta disso, a polícia revidou e conseguiu balear Paulo. Ele chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o homem, os agentes apreenderam um revólver contendo três munições. Também foram confiscadas outras 15 munições do mesmo calibre do mesmo armamento que estavam escondidos na casa onde ele entrou em confronto com a polícia.

De acordo com a PC, Paulo era suspeito de envolvimento em diversos assaltos a estabelecimento comerciais de Igarapé-Açu. Ele estava foragido do sistema penal desde o dia 7 de novembro do ano passado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/06:43:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...