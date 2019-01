Motorista escolar é preso por estupro de criança de 6 anos (Foto: Reprodução)

O motorista escolar Roberto Chermont Ribeiro, de 48 anos, foi preso em Tucuruí, no sudeste do Estado, acusado de estuprar uma criança de seis anos de idade. A prisão foi realizada pela Polícia Civil na segunda-feira (26), em decorrência da Operação Tolerância Zero que quer prevenir e combater crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes sexuais.

A ação policial foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher (DEAM), de Tucuruí.

Segundo a delegada Marizol Vasconcelos, titular da DEAM de Tucuruí, a prisão foi decretada com base em investigações efetuadas pela equipe policial. O inquérito resultou na decretação da prisão preventiva do acusado.

Roberto vai responder por crime de estupro de vulnerável contra a criança. A investigação durou um total de quatro meses.

O trabalho contou com a atuação da escrivã Dilaylla Ávila e do investigador Robson Leão. O motorista vai permanecer recolhido à disposição da Justiça.

(DOL)

