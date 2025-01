Foragido do Tocantins é preso no Pará ao tentar transportar drogas para São Paulo

Foto: Reprodução | Na ocasião, foram apreendidas uma pistola Glock 380, 60 munições intactas do mesmo calibre e 25 pacotes de papel contendo substância semelhante a haxixe.

Na manhã desta terça-feira (21), os agentes da Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil do estado do Tocantins, prenderam um homem com mandado de prisão em aberto no quilômetro 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará.

Durante a 2ª fase da Operação “1° Coríntios 15:33”, que tem como objetivo combater o crime organizado, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, os agentes abordaram uma carreta Volvo/FH 400 de cor branca. Durante uma verificação no sistema policial, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra o condutor, expedido pela 2ª Vara Criminal de Gurupi, no estado de Tocantins.

Ao prosseguir com uma inspeção no interior do veículo, os agentes encontraram uma caixa de papelão branca com 25 pacotes de papel contendo substância semelhante a haxixe, totalizando 5,787 kg. Além disso, foram apreendidas uma pistola Glock 380, municiada com 10 munições e uma caixa com 50 munições intactas do mesmo calibre.

Questionado pelos agentes sobre a origem droga, o condutor alegou que estava transportando a substância até o estado de São Paulo, porém não informou quem a entregou ou quem seria o destinatário.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, para que os procedimentos cabíveis fossem tomados.

Fonte: Agência PRF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/08:57:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...