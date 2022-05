Foragido mantinha a mulher em cárcere privado no Pará

Eduardo Lacerda Santos era foragido acusado de tráfico de drogas. | Foto:Divulgação

Ele estava foragido da justiça de Minas Gerais, onde era acusado de tráfico de drogas

Um foragido da justiça do estado de Minas Gerais foi preso em Marabá, no sudeste do estado, após policiais civis receberem informações de que ele estaria mantendo a esposa em cárcere privado. (As informações são da Alessandra Gonçalves).

O casal estava morando na Travessa Manaus, no Bairro Bom Planalto, no Núcleo Cidade Nova. Eduardo Lacerda Santos era foragido acusado de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Vinícius Cardoso, a Polícia Civil de Marabá recebeu informações da Polícia Civil mineira de que Eduardo estaria escondido na cidade paraense. “A partir daí, os policiais civis daqui identificaram o endereço que ele estava residindo, foram ao local e lá se depararam com essa pessoa mantendo a sua companheira em cárcere privado”, contou o delegado.

Ao avistar a equipe policial, Eduardo tentou fugir, mas foi contido, pois se apresentava bastante agressivo e descontrolado. Na residência, os agentes encontraram mais de 100 porções de crack embaladas e prontas para a comercialização; além de 457 gramas de cocaína; balança de precisão e R$ 1.020,00, em espécie.

Ainda segundo os policiais, a mulher do foragido apresentava o cabelo cortado irregularmente, como se tivesse sido com uma faca, e estava bastante abatida.

Eduardo Lacerda Santos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, além do que foi dado cumprimento a ordem de prisão da justiça de Minas Gerais. Ele já se encontra preso à disposição da justiça.

