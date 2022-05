Policia prende homem por mastubar na frente de crianças

Luis Fernando Pantoja Favacho foi preso em flagrante por importunação sexual. | Foto:Reprodução

As vítimas estavam acompanhadas dos responsáveis que deram alarme possibilitando a prisão do suspeito em flagrante.

O número de casos de importunação sexual cresceu no Brasil. O crime foi incluído no Código Penal, em 2018, e prevê pena de um a cinco anos de prisão, podendo ser agravada se o agressor tiver relação afetiva com a vítima. Recentemente alguns casos ganharam repercussão nacional no Estado do Pará. (As informações são do DOL/ Sancha Luna/ RBA TV).

Mas a lei brasileira não impediu a ação de um homem identificado como Luis Fernando Pantoja Favacho. Ele está sendo acusado de se masturbar na frente de duas crianças, ambas de apenas 4 anos no bairro do Curió Utinga, em Belém.

O caso aconteceu ao lado de uma Escola Estadual Ruth Passarinho. O suspeito foi preso em flagrante por uma guarnição da Ronda da Capital (Rondac) da Guarda Municipal.

Segundo informações, no momento do crime, as vítimas estavam acompanhadas dos responsáveis que deram alarme quando viram a ação do criminoso, possibilitando a prisão do acusado em flagrante.

As vítimas e os responsáveis foram encaminhados ao Parapaz Integrado do (DEACA) da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

De acordo com a RONDAC, Luis Fernando já tem passagens pela policia, uma delas por lesão corporal. Ele foi encaminhado para a Delegacia, onde permanece a disposição da polícia.

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/17:57:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...