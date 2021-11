Foragidos da Justiça são presos durante fiscalização da PRF em Altamira

Foi por volta das 15:30h do último sábado (20) quando um ônibus de viagem foi parado no trecho da Rodovia Transamazônica, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Altamira, sudoeste do Pará.

Durante a abordagem foi verificado a documentação dos passageiros, constando que dois dos que viajavam tinham mandados de prisão em aberto.

De acordo com a PRF, o ônibus havia saído de Imperatriz no Maranhão com destino a cidade de Itaituba, sudoeste do Pará. Um dos homens é acusado de cometer o crime de tráfico de drogas. A prisão foi expedida em 2018 pela justiça de Palmas no Tocantins.

Ainda segundo a PRF o documento informava que o homem estava preso e havia cumprido 4 anos de reclusão sendo favorecido com regime aberto, mas após sair do presídio teria quebrado a tornozeleira eletrônica e fugido.

Já contra o outro passageiro havia um mandando de prisão preventiva pelo crime de incêndio emitido também em 2018 pela comarca de Joselândia no Maranhão. Os dois foragidos foram presos e levados para a delegacia de Polícia Civil de Altamira, onde em seguida devem ser transferidos para as cidades onde cometeram os crimes. O ônibus e os restantes dos passageiros foram liberados para seguir viagem.

