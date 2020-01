Foragidos de presídio de Santa Izabel são recapturados em Salinópolis, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Seap, Giovani Alves Brandão e Maxney Magalhães, foragidos desde o julho e agosto de 2019, respectivamente, foram presos durante operação policial e levados até o Centro de Recuperação Regional de Salinópolis (CRRSAL). Em seguida, foram transferidos para a Central de Recuperação de Condenados (CRCO), no bairro de São Brás, em Belém.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) informou que dois detentos que estavam foragidos do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, região metropolitana de Belém, foram recapturados nos dias 21 e 23 de dezembro, em Salinópolis, nordeste do Pará.

