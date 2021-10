Força Tática apreende defensivos avaliados em R$ 1 milhão durante bloqueio em rodovia, no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ontem, em Lucas do Rio Verde, conforme Só Notícias já informou, a ação conjunta entre policiais militares, civis e rodoviários federais resultou na prisão de quatro pessoas com 670 quilos agrotóxicos em 24 galões de 20 litros, além de uma pistola G17, espingardas calibres 22, 28, diversas munições dos mesmos calibres e mais de R$ 6,2 mil.

Duas pessoas que estavam no veículo foram presas e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Sorriso com o material apreendido. Eles devem responder por formação de quadrilha, contrabando e descaminho.

Os policiais militares da Força Tática apreenderam ontem à noite, durante bloqueio de fiscalização do programa de Patrulhamento Rural, na MT-010, em um trecho localizado no município de Ipiranga do Norte (151 quilômetros de Sinop) 200 caixas de defensivos agrícolas avaliados em R$ 1 milhão.

