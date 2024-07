Fortaleza vence São Paulo em duelo direto por G-4 e cola nos líderes

Renato Kayzer comemora gol do Fortaleza contra o São Paulo (Foto: LC Moreira)

Leão faz gol de pênalti no início, controla pressão do rival e leva a melhor na Arena Castelão; Botafogo está a quatro pontos.

Leão mais perto da ponta!

O Fortaleza venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite deste sábado, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, num duelo direto pelo G-4 da competição. O Leão marcou com Renato Kayzer, de pênalti, logo no início do jogo, e chegou à quinta vitória nos últimos seis jogos – o time de Juan Pablo Vojvoda se consolida no G-4 e começa a ver o líder Botafogo mais de perto, a apenas quatro pontos de distância. O Tricolor paulista, que escalou time misto pensando na Copa do Brasil, teve gol anulado, mandou bola na trave, mas não conseguiu empatar e fica um pouco mais distante na briga.

Como fica?

A vitória leva o Fortaleza aos 36 pontos, em quarto lugar e a apenas quatro pontos do líder Botafogo. O São Paulo permanece com 32, em sexto, um pouco mais longe do G-4. CLIQUE AQUI e veja a tabela do Brasileirão.

Primeiro tempo

Com menos de dois minutos de jogo, Breno Lopes foi lançado na área do São Paulo, Igor Vinícius dividiu com ele, e a arbitragem marcou pênalti, depois convertido por Renato Kayzer. Com a vantagem tão cedo, o Fortaleza ainda conseguiu dominar a partida até o São Paulo começar a incomodar, por volta da metade da primeira etapa. João Ricardo evitou gol de Ferraresi com uma bela defesa, e depois o VAR – corretamente – anulou gol de Calleri por causa de um impedimento de Rodrigo Nestor no início da jogada.

Segundo tempo

A partida ficou mais movimentada, mas ao mesmo tempo truncada e cheia de cartões. O São Paulo tentou acelerar o jogo com as entradas de Luciano e Ferreira, e o Fortaleza respondeu na sequência com uma bola na trave de Hércules. O Tricolor também quase marcou em lindo chute de Luiz Gustavo que acertou o poste. O Leão chegou a fazer o segundo gol, com Moisés, mas o árbitro anulou o lance após consulta ao VAR por um toque de mão.

Próximos jogos

O São Paulo recebe o Goiás na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Fortaleza tem tempo maior para treinar e joga em 5 de agosto, uma segunda-feira, contra o Cruzeiro, às 20h, fora de casa, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Fonte: GE Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2024/09:02:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...