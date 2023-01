Foto: Motorista invade canteiro central de avenida, em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nas postagens não mostra a causa do acidente. Segundo relatos, o acidente teria ocorrido após o motorista perder o controle fazer um desvio brusco para evitar uma colisão. O veículo ficou cum uma das rodas suspensa e encavalado no canteiro da avenida Jamanxim, por pouco não atinge a iluminação de Natal.

You May Also Like