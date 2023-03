Oito Escolas estão com ameaças de ataques no Pará

Escola Municipal Tancredo Neves de Novo Progresso (Foto:Arquivo) – Em menos de 24 horas, oito escolas e instituições de ensino do Pará, sofreram ameaças de ataques. Essas ameças começaram após um aluno de 17 anos, esfaquear outro aluno, dentro da Escola Estadual Professora Palmira Gabriel, na última quinta-feira 30. As polícias federal e civil estão investigando os casos.

O Instituto Federal do Pará (IFPA), localizado no bairro do Marco,em Belém, recebeu ameaças de ataques nas redes sociais. No Twitter, um perfil identificado como Nigan 444, publicou fotos de facas, uma suposta arma de fogo e coquetel molotov que seriam usados em um atentado contra a instituição nesta sexta-feira, 31.

Em nota o Instituto Federal do Pará (IFPA) informou que, diante da ameaçada de atentado direcionada ao Campus Belém, acionou a Polícia Civil e a Polícia Federal para que as devidas providências fossem tomadas, em prol da segurança do corpo estudantil e dos profissionais de educação que ali atuam.

A Polícia Federal já está no local e as aulas do Campus Belém foram suspensas, assim como a Habilitação de Matrícula dos aprovados no Processo Seletivo Unificado (PSU) e a Manifestação de Interesse às vagas remanescentes. A medida foi tomada a fim de manter a segurança e preservar a integridade física dos candidatos ao PSU2023 e de estudantes e servidores da instituição, enquanto o caso é investigado.



A Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Afonso, no bairro do Telégrafo, em Belém, recebeu uma ameaça através de um perfil no TikTok intitulado como “Massacre Santo Afonso”, que anunciou um ataque previsto para a próxima quarta-feira, 5.

Escola particular – Tapanã

Uma escola particular no bairro do Tapanã, em Belém, também foi alvo de ameaça de atentado através de uma mensagem divulgada na última quarta-feira, 29. O caso está sendo investigado pela polícia. Nas mensagens compartilhadas nas redes sociais, o plano de ataque ao colégio teria surgido na tarde da terça-feira, 28.

Escola Nossa senhora Aparecida – Santarém

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nossa Senhora Aparecida, localizada na travessa Clementino De Assis, em Santarém, oeste paraense, recebeu uma ameaça na quarta-feira, 29. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) confirmou o caso e informou que “presta total assistência à unidade”. Uma publicação compartilhada no Twitter mostrava fotos de duas pistolas, de modelos diferentes, sendo uma municiada. O autor da postagem usava o nome de usuário “desconhecidostm”, e anunciava um massacre contra estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio previsto para ocorrer no dia 1º de abril, quando a instituição estará em aula.

Escola Miguel Bitar – Ilha do Marajó

Uma nota emitida na última quinta-feira, 30, pela direção da Escola Municipal Miguel Bitar, localizada em Breves, na Ilha do Marajó, informou sobre a existência de mensagens de ameaças ao espaço escolar. O fato assustou os moradores da cidade. A Polícia Militar foi informada e reforçou o policiamento no local, a Polícia Civil apura o caso e o Conselho Tutelar foi acionado.

Colégio Militar de Belém

O Colégio Militar de Belém, também recebeu uma denúncia de ataque à instituição e nesta sexta-feira, 31, enviou um comunicado afirmando que as atividades estão mantidas no local, porém, providências foram tomadas como as revistas de armários com cães farejadores e utilização de detectores de metais nas mochilas.

Escola Jarbas Passarinho

Alunos da Escola Estadual Jarbas Passarinho, localizada no bairro do Marco, em Belém, foram liberados das aulas na manhã desta sexta-feira, 31, devido ao risco de ataque por parte de um aluno do 9º ano que estaria divulgando mensagens com ameaças nas redes sociais. A informação foi confirmada pelos pais do aluno.

Ataque em Icoaraci

As ameaças surgiram e foram divulgadas, após um aluno de 17 anos, ter esfaqueado outro aluno dentro da Escola Estadual Palmira Gabriel, localizada na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Belém, na tarde da última quinta-feira, 30. Na mochila do suspeito, foram encontrados um estilete, uma machadinha, um canivete e um isqueiro, ele teria afirmado que a intenção era matar várias pessoas e depois se matar.

O adolescente foi levado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral de Belém, onde vai passar por cirurgia.

Escola Tancredo Neves em Novo Progresso

O entorno do colégio Tancredo Neves, no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, amanheceu nesta sexta (31) com reforço no policiamento, um dia depois da pichação de “Massacre 03/04” ser encontrada no banheiro da escola.

A pichação sugerindo um massacre no dia 03 de abril de 2023, foi encontrada no banheiro feminino do colégio nesta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, uma mãe de aluno da escola fez um boletim de ocorrência logo após o ocorrido. Na manhã de hoje, uma viatura da corporação ficou de prontidão fazendo a guarda dos alunos, professores e pais.

De acordo com as informações, uma estudante foi a primeira a flagrar a ameaça escrita no banheiro, com a mensagem que diz; “4 DIAS PARA O MASSACRE” e/ou dia 03/04 massacre, morte”.

Nas redes sociais, a direção divulgou comunicado: A Escola Tancredo Neves comunica aos senhores pais e/ou responsáveis que mediante o ocorrido, a instituição de ensino vem tomando todas as medidas legais e necessárias em parceria a SEMED, CONSELHO TUTELAR, POLICIA MILITAR e POLICIA CÍVIL. Atenciosamente Direção.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/03/2023/06:54:06

