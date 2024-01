Vídeo mostra asteroide que pode colidir com a Terra em 2029

A animação é um esquema da próxima passagem do “Asteroide do Juízo Final”, que atingirá o seu ponto máximo no dia 13 de abril de 2029, quando estará a 32 mil quilômetros da Terra e poderá ser visto a olho nu.

Como ocorre a cada oito anos, o asteroide Apophis, conhecido como “Asteroide do Juízo Final”, passará pela Terra em abril de 2029, e, pelo risco de colisão com o planeta, a notícia sempre causa comoção e medo nas redes sociais. Desta vez, os internautas ficaram assustados devido a uma animação compartilhada no Facebook pela página Cosmoknowledge.

A animação é um esquema da próxima passagem do “Asteroide do Juízo Final”, que atingirá o seu ponto máximo no dia 13 de abril de 2029, quando estará, segundo a National Aeronautics and Space Administration (NASA), a 32 mil quilômetros da Terra e poderá ser visto a olho nu, porém só no Hemisfério Oriental. Vale lembrar que Apophis é considerado “Deus do Caos” na cultura egípcia antiga.

Segundo a NASA, não há risco de que o asteroide de 340 metros atinja o nosso planeta, nem daqui a cinco anos, e nem na próxima abordagem, em 2036.

NASA enviará uma sonda ao Apophis

Na reunião, realizada em julho de 2023, cuja ata só foi publicada recentemente no site da Space Policy Online, o SBAG “encoraja a NASA a buscar uma oportunidade de missão, alcançável dentro dos recursos disponíveis, para explorar o Apophis antes de sua abordagem próxima à Terra”.

VEJA:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2024/12:24:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...